Житель Винницкой области снимал порно с собственной дочерью

В Винницкой области правоохранители уличили мужчину в растлении его малолетней дочери, создании порнографической продукции и продажи ее через сеть Интернет. 21 ноября подозреваемый задержан с привлечением бойцов спецподразделения КОРД. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В июне 2019 года следственным управлением ГУНП на основании информации правоохранительных органов Австралийского союза о развращении малолетнего ребенка, создании и распространении в сети Интернет предметов порнографического характера было начато уголовное производство по признакам ч.4 ст.301 УК Украины.

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По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, в ходе следствия добыты доказательства, что 39-летний житель Винницкой области в течение 2013-2014 гг. развращал свою малолетнюю дочь, которой сейчас 11 лет, создавал видео – и фото-материалы с признаками детской порнографии и распространял за вознаграждение через сайты в сети Интернет.

По месту жительства подозреваемого на основании постановления суда проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: видеокамера, фотоаппарат, ноутбуки, жесткие диски, флэш-носители и другие.

Мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос о применении меры пресечения на период досудебного расследования. За такое преступление ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, что ранее в центре Киева "накрыли" крупную онлайн-порностудию. В арендованной квартире "работали" более 20 девушек, которые в режиме онлайн общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

Также сообщалось, что в Украине "накрыли" четыре крупных порностудии. Правоохранители разоблачили четыре порностудии в Ровно и Днепре. Администратор студии - 22-летняя девушка, "трудоустроила" около 30 женщин.

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Источник: korrespondent.net