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22. 11. 2019

Захват кораблей: МИД перечислил нарушения России

Россия все еще не выполнила решение Международного трибунала по морскому праву о возврате захваченных украинских кораблей и освобождении их экипажей. Об этом на процедурных слушаниях Арбитражного трибунала в Гааге заявила заместительница министра иностранных дел Елена Зеркаль, сообщила вечером в четверг, 21 ноября, пресс-служба МИД.

Во вступительной речи Зеркаль подчеркнула, что РФ нарушила решение трибунала о немедленном освобождении украинских моряков не только потому, что удерживала их в течение четырех месяцев после решения, но и поскольку поставила условия для их освобождения.

Также, несмотря на возврат украинских кораблей, в нарушение вердикта трибунала Россия изъяла с них оружие, коммуникационное оборудование и документы, и отказывается их возвращать.

По словам Зеркаль, Россия также до сих пор нарушает международное морское право, поскольку отрицает иммунитет украинских моряков, продолжая их уголовное преследование.

В связи с этим Украина рассчитывает на окончательное, обязательное решение Международного трибунала о том, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

Напомним, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они идут на буксире, а не своим ходом.

Позже появился список снятого с кораблей оборудования.

В ответ в ФСБ заявили, что передали корабли в "нормальном состоянии", а их могли "угробить" сами украинцы за время перехода из Крыма.

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Источник: korrespondent.net
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