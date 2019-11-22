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22. 11. 2019

Под Херсоном откопали тело без вести пропавшего мужчины

 
Под Херсоном нашли закопанным тело 23-летнего Александра Кондалова, которого разыскивали с 11 ноября, о чем в пятницу, 22 ноября, рассказал начальник городского отдела полиции Александр Говорун.
 
"Примерно в 03:00 22 ноября в поле на территории Днепровского района был проведен осмотр места происшествия с участием следственно-оперативной группы и экспертов. Тело пропавшего было закопано в яме. Парень умер насильственной смертью: при осмотре на теле (грудной клетке и шее) были колото-резаные раны", - сказал правоохранитель.
 
Место, где было закопано тело погибшего, указал человек из его близкого окружения. 
 
"В данный момент нет официального подозреваемого в совершении убийства. Можно говорить только об основной версии: причастности к гибели парня человека из его близкого окружения", - сказала начальник отдела коммуникации местных правоохранителей.
 
Со слов полиции, вечером 10 ноября погибший в херсонском микрорайоне Таврический встретился со своим другом.По словам последнего, они вместе пили и употребляли наркотики, после чего якобы поехали кататься на автомобиле друга. Возле поселка Антоновка друг высадил Кондалова по его просьбе. 
 
"По словам друга, Александр решил добраться домой на общественном транспорте", - рассказал начальник горотдела полиции. З
 
Затем друг погибшего вернулся домой, откуда был госпитализирован в Херсонскую областную психиатрическую больницу.
 
"Скорую помощь вызвал брат этого молодого человека, - рассказал Александр Говорун. - Вызвал, так как увидел, что его родственник пребывает в неадекватном состоянии: чрезмерно возбужден, не может нормально реагировать на происходящее вокруг него". 
 
Как рассказал начальник Херсонского отдела полиции, его подчиненные тщательно осмотрели автомобиль, не обнаружив ни признаков его участия в ДТП ни других подозрительных вещей. 
 
Как рассказал Говорун, показания друга Кондалова - очень спутанные, но даже они позволили правоохранителям исключить версию об участии друзей в драке, о чем ранее ходили слухи. 
 
"К тому же на теле этого молодого человека нет никаких следов побоев и других физических воздействий", - сказал полицейский. 
 
По словам Говоруна, сотрудники полиции тщательно осмотрели место, где, согласно показаниям, расстались друзья: провели подворный обход жителей, безрезультатно обследовали территорию с помощью квадрокоптера. 
 
Как сообщил начальник Херсонского отдела полиции, сейчас проводятся мероприятия по сбору доказательств причастности друга Кондалова к его убийству. 
 
"В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения. В рамах расследования убийства назначено проведение ряда экспертиз", - сказал Говорун.
 
Напомним, на дороге в Черкасской области нашли тело женщины.
 
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Источник: korrespondent.net
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