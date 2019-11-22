Лента RSS
Подписаться на ленту
22 ноября 2019, пятница, 15:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
22. 11. 2019

Владельца VAB Банка Бахматюка объявили в розыск

МВД объявило в розыск бизнесмена и бывшего владелца VAB Банка Олега Бахматюка. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Как отмечается, Бахматюка разыскивает Национальное антикоррупционное бюро.

На сайте сообщается, что статья обвинения -  ст. 91 ч. 5, ст.209 ч. 3.

 

Ранее НАБУ заочно сообщили о подозрении Бахматюку и экс-главе правления VAB Банка Денису Мальцеву. Они находятся за границе, место пребывания не установлено.

Напомним, антикоррупционный суд избрал меру пресечения для шести человек по делу VAB Банка. Их подозревают в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Бахматюка. 

Бахматюк должен государству почти 30 млрд гривен – НБУ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.