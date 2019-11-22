Владельца VAB Банка Бахматюка объявили в розыск

МВД объявило в розыск бизнесмена и бывшего владелца VAB Банка Олега Бахматюка. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Как отмечается, Бахматюка разыскивает Национальное антикоррупционное бюро.

На сайте сообщается, что статья обвинения - ст. 91 ч. 5, ст.209 ч. 3.

Ранее НАБУ заочно сообщили о подозрении Бахматюку и экс-главе правления VAB Банка Денису Мальцеву. Они находятся за границе, место пребывания не установлено.

Напомним, антикоррупционный суд избрал меру пресечения для шести человек по делу VAB Банка. Их подозревают в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Бахматюка.

Бахматюк должен государству почти 30 млрд гривен – НБУ

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Источник: korrespondent.net