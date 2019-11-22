В ОБСЕ заявили о выстрелах в зоне разведения в Петровском

На участке разведения возле Петровского на Донбассе наблюдатели ОБСЕ слышали выстрелы 20 ноября. Об этом сообщила пресс-служба миссии в пятницу, 22 ноября.

"20 ноября, патрулируя приблизительно в 2 км к северу от Петровского, команда СММ слышала 3 очереди из крупнокалиберного пулемета в 2-3 км к юго-юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского)", - сказано в ежедневной сводке наблюдательной миссии.

Украинские военные заявили, что "после проведенного анализа нетрудно догадаться, что это очередная попытка дискредитации ВС Украины в глазах местного населения на временно оккупированной территории и мирового сообщества".

В пресс-центре ООС утверждают: если спроецировать это событие на карту местности, то можно получить результат, что выстрелы были сделаны с оккупированной территории возле или в пределах участка разведения. Куда именно стреляли боевики, военные не знают.

"Подразделения ВС Украины, согласно условиям разведения, с вероятного места нарушения режима прекращения огня, вести обстрелы физически не могут", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября в штабе ООС заявили о завершении разведения сил в Петровском. В "ДНР" также сообщили о завершении отвода в этом районе. 13 ноября началось разминирование, на которое отведено 25 суток.

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Источник: korrespondent.net