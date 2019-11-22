Лента RSS
Подписаться на ленту
22 ноября 2019, пятница, 16:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
22. 11. 2019

В Запорожской области шторм затопил курорт

В курортной Кирилловке в Запорожской области из-за шторма затопило около 40 баз отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в регионе.

Непогода в курортном поселке до сих пор не стихает. Порывы ветра привели к повышению уровня воды на Федотовой косе – местами она поднялась до метра. Базы отдыха сейчас не работают.

Кроме того, отрезанным от суши все еще остается остров Бирючий – песчаная дорога покрыта водой.

Кроме того, в 08:40 на линию "101" поступило сообщение о том, что двое охранников базы отдыха Мечта на Федотовой косе не могут самостоятельно покинуть базу. Уровень воды достигал от 50-80 см.

Спасатели, прибывшие на место происшествия оказали мужчине и женщине спецодежду, чтобы преодолеть расстояние к сухой поверхности, после этого бойцы ГСЧС сопровождали людей на автовокзал. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожской области шторм затопил курорт

 
Ранее сообщалось, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Делфи под флагом Молдовы.
 
Позже танкер в Одессе ударился о волнорез и перевернулся.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.