В курортной Кирилловке в Запорожской области из-за шторма затопило около 40 баз отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в регионе.
Непогода в курортном поселке до сих пор не стихает. Порывы ветра привели к повышению уровня воды на Федотовой косе – местами она поднялась до метра. Базы отдыха сейчас не работают.
Кроме того, отрезанным от суши все еще остается остров Бирючий – песчаная дорога покрыта водой.
Кроме того, в 08:40 на линию "101" поступило сообщение о том, что двое охранников базы отдыха Мечта на Федотовой косе не могут самостоятельно покинуть базу. Уровень воды достигал от 50-80 см.
Спасатели, прибывшие на место происшествия оказали мужчине и женщине спецодежду, чтобы преодолеть расстояние к сухой поверхности, после этого бойцы ГСЧС сопровождали людей на автовокзал. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Cмотрите фотогалерею: В Запорожской области шторм затопил курорт
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость