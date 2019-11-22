В курортной Кирилловке в Запорожской области из-за шторма затопило около 40 баз отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в регионе.

Непогода в курортном поселке до сих пор не стихает. Порывы ветра привели к повышению уровня воды на Федотовой косе – местами она поднялась до метра. Базы отдыха сейчас не работают.

Кроме того, отрезанным от суши все еще остается остров Бирючий – песчаная дорога покрыта водой.

Кроме того, в 08:40 на линию "101" поступило сообщение о том, что двое охранников базы отдыха Мечта на Федотовой косе не могут самостоятельно покинуть базу. Уровень воды достигал от 50-80 см.

Спасатели, прибывшие на место происшествия оказали мужчине и женщине спецодежду, чтобы преодолеть расстояние к сухой поверхности, после этого бойцы ГСЧС сопровождали людей на автовокзал. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожской области шторм затопил курорт

Ранее сообщалось, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Делфи под флагом Молдовы.

Позже танкер в Одессе ударился о волнорез и перевернулся.

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Источник: korrespondent.net