Американца в министры. Слушания по импичменту Трампа

В Конгрессе США в разгаре уже вторая серия открытых допросов свидетелей в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Украина и давление на нее, естественно, в центре внимания.

На этой неделе центральной фигурой стал Гордон Сондленд, посол США в ЕС и неофициальный "уполномоченный Трампа по Украине".

Корреспондент.netсобрал подробности новых слушаний.

Американца – в министры?

Подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности Александр Виндман, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины. По словам Виндмана, предложение ему озвучил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Получив предложение, подполковник доложил об этом своим руководителям и "соответствующим контрразведчикам", а затем говорит, что "забыл об этом".

"Я американец ... Я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман, добавив, что "вся эта концепция была достаточно комичной".

Виндман заявил, что его руководители никогда не поднимали с ним вопрос о конфликте интересов, продолжая работу с Советом национальной безопасности после этого предложения.

Отец Виндмана переехал из советской Украины в США в 1979 году. Подполковник свободно говорит на украинском языке.

Угодить Трампу

Палата представителей обнародовала стенограмму показаний за закрытыми дверями Тима Моррисона, бывшего помощника Белого дома по вопросам политики в отношении Европы и России в Совете национальной безопасности, который также слышал июльскую телефонный разговор между Трампом и Зеленским.

Моррисон назвал тон Зеленского в разговоре с Трампом "угодливым". Моррисон отказался назвать звонок незаконным или ненадлежащим, вместо этого он сказал, что опасался, что информация об этом звонке станет публичной и повредит отношениям с Украиной.

Что сказал Сондленд

В США посла в Европейском Союзе Гордона Сондленда вместе с другими должностными лицами называют частью теневой внешнеполитической операции по давлению на Украину для расследования против Джо Байдена и его сына Хантера.

На слушаниях Сондленд заявил о прямом указании президента Дональда Трампа работать с его адвокатом Руди Джулиани, чтобы заставить украинское руководство начать дело против Джо Байдена.

Также Сондленд подтвердил, что вместе с министром по вопросам энергетики Риком Перри и бывшим спецпредставителем по Украине Куртом Волкером работал с Руди Джулиани по Украине "по прямому указанию президента США".

"Секретарь Перри, посол Волкер и я работали с господином Руди Джулиани по Украине по прямому указанию президента США. Мы не хотели работать с господином Джулиани. Все мы понимали, что, если мы откажемся работать с господином Джулиани, мы потеряем важную возможность укрепить отношения между США и Украиной. Поэтому мы выполняли распоряжение президента", - сказал Сондленд.

Он также заявил, что был категорически против задержки выделения Украине военной помощи и не получил от Белого дома объяснений, почему это было сделано.

Сондленд утверждает, что президент США Дональд Трамп хотел публичного заявления от президента Украины Владимира Зеленского с обязательством рассмотреть вопрос коррупции, в том числе дело Бурисмы, в котором фигурирует семья Байденов.

Посол также рассказал, что он сказал украинцам, что предоставление помощи США "скорее всего, не произойдет", пока Украина не сделает публичное заявление

Ответ Трампа

Конечно же Дональд Трамп не мог пройти мимо заявлений Сондленда. Президент США в очередной раз заявил, что ничего не требовал от Украины и отметил, что не очень хорошо знает Сондленда, дававшего против него показания.

Для комментария заявления Сондленда Трамп обратился к журналистам перед Белым домом. Он не отвечал на вопросы, а вместо этого читал отрывки из показаний Сондленда и свое письменное заявление из блокнота.

"Что вы хотите от Украины?" - он спрашивает меня. Я продолжаю слышать все эти разные идеи и теории. Это - посол Сондленд говорит со мной…Чего вы хотите, чего вы хотите? Это был очень короткий и резкий разговор, который у него был со мной", - сказал Трамп.

"Он продолжает, "чего вы хотите?". Вот мой ответ. Готовы? У вас есть камера? "Я ничего не хочу. Это то, что я хочу от Украины". "Я ничего не хочу". Я сказал это дважды!", - добавил он.

Скоро встреча?

Тем временем, в самый разгар Украинагейта, в офисе украинского президента заявили, что Владимир Зеленский может вскоре встретиться с Трампом - в конце 2019 года или в начале 2020 года.

"Сложно переоценить важность встречи в Овальном кабинете. Для любого политика любого государства это важный сигнал о поддержке со стороны США. Президенту Трампу сегодня не хватает времени на прагматичную, продуктивную политику. Скандал с импичментом отнимает много времени", - заявил советник украинского президента Игорь Новиков в интервью theБабель, отметив, что визит пока висит в воздухе, но непременно состоится.

Также Новиков отметил, что процесс назначения нового посла Украины в США запущен, кандидат – нынешний представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Источник: korrespondent.net