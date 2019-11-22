МВФ выдвинул условие по ПриватБанку - СМИ

Власти Украины намерены изменить законодательство, которым будет запрещаться возвращать банки владельцам. Как пишет ЭП в пятницу, 22 ноября, такое условие выдвинул МВФ.

По словам собеседника издания в Нацбанке, это часть договоренностей с МВФ, и соответствующие инициативы уже готовятся.

О деталях, как и в какие законы будут вноситься изменения, источник не сообщил.

Собеседник в Кабмине также подтвердил информацию о подготовке такой законодательной инициативы, но тоже без конкретики.

"Текста сейчас нет", - подчеркнул источник ЭП в правительстве.

Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram-канале сообщил что МВФ выдвинуло новое требование Украине, чтобы удостовериться что ПриватБанк не будет денационализирован Игорем Коломойским.

"....МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк. Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом. У парламента осталась две сессионных недели в этом годы, последний сессионный день - 20 декабря", - написал Лещенко.

По его словам, в кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предполагает, при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения с учетом "общественного интереса".

Ранее в НБУ рассказали о действиях в случае проигрыша в суде по делу о национализации ПриватБанка.

Как известно, суд должен был начать рассмотрение дела по существу еще 24 сентября, но заседание дважды переносили.

Бизнесмен Игорь Коломойский и подконтрольная ему и Геннадию Боголюбову кипрская компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи банка между Министерством финансов в процессе национализации, а также вернуть им акции банка.

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Источник: korrespondent.net