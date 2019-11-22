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22. 11. 2019

В Норвегии осудили двух россиян за нелегальный ввоз украинцев

В Норвегии окружной суд Осло приговорил двух граждан России к тюремному сроку в 11 месяцев за организацию нелегального пребывания в стране украинских рабочих и незаконном использовании рабочей силы. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро в пятницу, 22 ноября.

В ходе следствия было установлено, что россияне изготовили поддельные удостоверения личности граждан Румынии для 12 украинцев, чтобы обманным путем получить для них разрешение на работу. Граждане Украины привлекались россиянами к малярным и строительным работам в Акерсхусе близ Осло.

Прокуратура попросила суд приговорить россиян лишь к полугоду тюрьмы, однако суд увеличил срок наказания почти вдвое. Осужденные уже подали апелляцию.

Ранее власти Норвегии выслали 67 нелегальных мигрантов из стран СНГ. Все нелегалы приехали на заработки и были задержаны в мотеле в пригороде Осло. Мигранты оказались гражданами России, Казахстана и Кыргызстана.

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Источник: korrespondent.net
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