На Закарпатье раскрыли схему нелегального вывоза древесины в ЕС

В Карпатском регионе правоохранители заблокировали масштабное хищение и незаконный экспорт оптовых партий государственной древесины в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 22 ноября.

"Чиновники Гослесагентства на Закарпатье организовали механизм противоправной легализации лесопродукции аффилированными фирмами для нелегальной продажи за границу", – говорится в сообщении.

Для "узаконивания" леса они применяли схему двойного использования товарно-транспортных накладных реальных предпринимателей. Также на их основе изготавливали сертификаты для оформления таможенной документации.

По оперативной информации, противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству убытки почти на 1,5 млн гривен.

Также СБУ разоблачила временно исполняющего обязанности директора лесхоза в Ивано-Франковской области на незаконной реализации древесины на сумму почти полмиллиона гривен.

Чиновник сбывал местному предпринимателю ценные породы деревьев, в частности дубы, по искусственно заниженной стоимости. Для этого фигуранты дела вносили недостоверные сведения в отчетно-учетной документации и использовали поддельные товарные накладные.

В обоих случаях в пределах уголовных производств, начатых по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины). Проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе должностных лиц, причастных к махинациям.

Ранее правоохранители обнаружили миллионные хищения леса в двух областях. В Житомирской области "бизнесмены" получили около 14 млн гривен за незаконный экспорт ​​древесного угля, а на Харьковщине организовали экологически опасную незаконную переработку древесины на 21 млн гривен.

Напомним, Верховная Рада ввела уголовную ответственность за вывоз леса. Контрабанда леса и лесоматериалов теперь будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

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Источник: korrespondent.net