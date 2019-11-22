Гончарук: ПриватБанк не отдадут экс-владельцам

На выступлении в Лондоне премьер-министр Украины Алексей Гончарук неоднократно заверил аудиторию в том, что ПриватБанк не передадут бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, несмотря на их попытки назвать национализацию банка незаконной. Об этом сообщает Голос Америки в пятницу, 22 ноября.

"У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело Приватбанка - показательное об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам ", - сказал Алексей Гончарук в лондонском Королевском институте международных дел, Чатам Хаус.

Премьер заявил, что в отношении Приватбанка, и в частности в ответ на возможные судебные решения в ряде исков по делу, у правительства "есть стратегии, и мы готовы к любому развитию событий».

"Правительство Украины, команда президента будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось", - отметил Гончарук.

Он признал, что олигархи имеют громкий голос, который звучит в средствах массовой информации в Украине и за рубежом, но это по словам премьера "только показывает то, что они хотят казаться влиятельными, а на самом деле их влияние уменьшается".

Среди способов сокращения злокачественного влияния частных интересов в украинской экономике Алексей Гончарук назвал сохранение независимости Нацбанка, борьбу с монополиями, особенно в инфраструктуре, а также приватизации государственных и установления верховенства права с помощью новой реформированной системы судопроизводства.

Напомним, что ранее в ЕС заявили, что помощь Украине под вопросом из-за Коломойского. Во внешнеполитическом ведомстве ЕС разочарованы тем, что Украина не расследует вывод денег из ПриватБанка его экс-владельцами.

СМИ также сообщили, что МВФ выдвинул условие по ПриватБанку. Власти готовят законодательные инициативы о запрете возврата банков их бывшим владельцам.

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Источник: korrespondent.net