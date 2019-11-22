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22. 11. 2019

В Украине ввели новые правила фотографирования на документы

В Украине ввели новые стандарты фотографирования на документы, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство или специальный статус лица для представителей различных вероисповеданий, сообщает в пятницу, 22 ноября, пресс-центр Государственной миграционной службы.
 
Как отмечается в сообщении, новые стандарты фотографирования учитывают интересы и религиозные традиции представителей разных вероисповеданий.
 
"Теперь фотографирование на документы (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, вида на временное или постоянное проживание) в головном уборе допускается, если человек носит головной убор в повседневной жизни по религиозным убеждениям", - говорится в сообщении.
 
Кроме того, стало возможным фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах на основании медицинских показаний, которые подтверждены медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения. Вместе с тем, головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.
 
Новые Требования к оцифрованному образу лица человека, фотокарточек, которые подаются для оформления или обмена документов, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица, и фотографического изображения на них, утверждены приказом Министерства внутренних дел от 18.10.2019 № 875.
 
Ранее сообщалось, что СБУ расследует выдачу иностранных паспортов жителям Закарпатья и Донбасса.В частности, изучается информация о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и "ЛДНР".

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Источник: korrespondent.net
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