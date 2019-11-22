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22. 11. 2019

Украинско-польская группировка незаконно переправила в ЕС 13 тысяч людей

В Польше пограничники разоблачили преступную группу, состоящую из поляков и украинцев, которые организовали незаконную переправку иностранцев в Польшу и государства Евросоюза, сообщает в пятницу, 22 ноября, Польское радио.

"Преступники переправили с 2012 года более 13 тысяч человек и заработали на этом 2,3 млн евро. Пограничники в Люблинском воеводстве при участии Европола задержали 17 членов банды. Следствие по этому делу открыла Региональная прокуратура в Люблине", - говорится в сообщении.

По информации издания, преступники действовали с 2012 года. Члены организации упрощали мигрантам, в основном из Украины, России, Турции, Ирана и Ливана, получение шенгенских виз.

Иностранцы получали визы на основании фальшивых документов, выезжали в Польшу, а затем обычно ехали дальше в Германию, Швецию и Нидерланды, чтобы нелегально там работать.

Сообщается, что членам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Норвегии осудили двух россиян за нелегальный ввоз украинцев. Граждане России изготовили поддельные удостоверения личности граждан Румынии для 12 украинцев.

Напомним, во Франции задержали грузовик с десятками нелегалов. Грузовик с виду не вызвал подозрения у полиции. Его остановили для рутинной проверки.

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Источник: korrespondent.net
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