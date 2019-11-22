На Харьковщине облили кислотой авто пограничника

В ночь на пятницу в поселке Золочев в Харьковской области неизвестные повредили автомобиль заместителя начальника одноименного отдела Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 22 ноября.

"Утром офицер собирался на службу и обнаружил возле места проживания собственный автомобиль с поврежденными колесами и покрытием кузова (в результате действия химического вещества, предварительно – кислоты)", – говорится в сообщении.

Подробности происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции в сотрудничестве с офицерами внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы.

Вероятно, злодеи испортили транспортное средство, чтобы запугать пограничника из-за его служебной деятельности, – считают в службе.

Отмечается, что в этом году зафиксировано более 100 фактов противоправного влияния на пограничников, среди которых: 25 случаев применения насилия, 11 – повреждения имущества, 21 – угроза физического насилия, 52 – создание препятствий служебной деятельности.

Ранее в Киеве облили кислотой 30 машин в районе станции метро Славутич. Автомобили были припаркованы в ЖК Заречный, Славутич, Ривьера кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей.

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Источник: korrespondent.net