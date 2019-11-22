Министр инфраструктуры хочет уволить зама из-за переписки

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий намерен инициировать отставку заместителя по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной на следующем заседании Кабмина. Об этом он сообщил в Facebook в пятницу, 22 ноября.

"Я сам формировал свою команду, и оставляю за собой право изменять ее. Я крайне недоволен отсутствием понимания между Александрой и командой министерства инфраструктуры... Александра Клитина отказалась уходить в отставку в духе европейской политической традиции... Я считаю необходимым вынести на следующее заседание правительства представление о ее отставке от своего имени", - сказал он.

В свою очередь, Клитина дала пресс-конференцию,на которой заявила, что не собирается в отставку, сообщает Левый берег.

"Все эти грязные статьи и клевета - расплата за мою публичную позицию. И я хочу передать заказчикам, что я не собираюсь идти в отставку, что я буду и дальше работать и бороться за внедрение европейских принципов в транспортной сфере", - сказала она.

Переписку с пранкером Клитина назвала "нечестными инсуниациями" и отказалась ее комментировать.

Она также заявила, что говорила по этому поводу с Криклием, и тот ее "поддержал".

Отметим, в переписке с Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом не доволен Вова".

Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он "приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от Укрзализныци, так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

Стоит отметить, что Клитина также фигурировала в аудиозаписи скандального разговора "слуг народа" в Кривом Роге.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net