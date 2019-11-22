Крушение танкера в Одессе. Все подробности

Вблизи Одессы разыгралась настоящая киношная драма. Терпел крушение танкер Делфи, моряки не покидали судно, понадобилась спецоперация.

Корреспондент.net собрал все подробности.

“Серый корабль”

В Одесской ОГА для спасения корабля создали оперативный штаб. В ходе его заседания выяснилось, что у танкера Делфи с конца 2018 года отсутствуют какие-либо судовые документы – то есть корабль «серый».

Установлено, что танкер находится на якоре в районе Одессы с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании, компания зарегистрирована в Бирмингеме, а порт приписки — Румыния.

Экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины - капитан, старший механик и матрос.

Моряки надеялись на помощь судовладельца, но он на связь не выходит. Капитан отказался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

Крушение длинной в три дня

Изначально танкер находился в нейтральных водах, но не подавал заявок на вход в Одесский или Южненский морские порты.

В среду, 20 ноября, вечером, судно подало сигнал о том, что терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем. Спасательно-координационный центр Одесса принял сигнал и начал принимать меры, направленные на ликвидацию аварийной ситуации. Была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту Очаков.

В течение следующих суток буксир GEA, вызванный судовладельцем, пытался взять на буксир аварийный танкер. Но в 18:35 четверга, 21 ноября, буксирная линия между буксиром GEA и Делфи оборвалась. Судно попыталось встать на якорь, но из-за плохих погодных условий начало дрейф в направлении порта Одесса.

В течение ночи с 21 на 22 ноября перемещения аварийного танкера в акватории порта контролировалось буксиром Австралия и спасательным катером. Лишь в половине второго ночи бункеровщику удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа Дельфин. В пять утра 22 ноября медленный дрейф возобновился. Контроль за аварийным танкером осуществляет спасательный катер.

Крушение Делфи

В итоге, танкер практически лег на борт. Волны бьют его о волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость — видимо, мазут.

Как сообщил на заседании оперативного штаба и.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов, экипаж судна отказался от какой-либо помощи: “Мы по решению капитана порта «Одесса» направили буксир, предлагали им «принять конец», а они отказались, как и покинуть борт судна. Также отказались подать сигнал SOS, который дает нам возможность начать аварийно-спасательные операции”.

По словам Карпова, судовая команда в смятении, морально и физически подавлена, третьи сутки пытаются бороться без еды, воды и освещения. Капитан Одесского порта Кирилл Сухой заявил, что какие-то люди, выдающие себя за представителей судовладельца, говорят экипажу не предпринимать никаких действий, потому что это дорого.

Спасение

В конце концов, для спасения экипажа Делфи привлекли водолазов – спасателей. Из-а плохой погоды с воздуха и моря подобраться к танкеру не получалось.

Операция спасения

Операция спасения

Водолазы вытащили на берег всех троих матросов, им оказали медицинскую помощь. Капитан в самом плохом состоянии.

Последствия

Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Делфи превышает допустимую норму в 53 раза, сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.

Государственные инспекторы по охране окружающей среды Крымско-Черноморского округа взяли пробы воды на месте крушения танкера сегодня днем. По словам Фирсова, проводится постоянный мониторинг места загрязнения.

Представители Госэкоинспекции занимаются расчетом вреда, нанесенного окружающей природной среде для подачи претензии о возмещении.

Источник: korrespondent.net