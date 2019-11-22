Организатор "убийства" Бабченко вышел из тюрьмы

Предприниматель Борис Герман, осужденный якобы за организацию "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, вышел из колонии в Житомире. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 22 ноября.

Соответствующее решение суд принял еще 10 дней назад. Судья удовлетворил апелляцию его адвокатов и решил выпустить Германа из тюрьмы из-за плохого состояния здоровья.

Отмечается, что Герман после выхода длительное время ждал автомобиль, который должен был забрать его домой.

"Он рассказал, что сидел в камере с еще семью заключенными, а с собой имел пакет с лекарствами. Также Герман отметил, что в ближайшее время планирует дать пресс-конференцию для журналистов, если это позволят сделать адвокаты", – говорится в сообщении.

Напомним, Борис Герман, обвиненный в организации попытки убийства Бабченко, был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в сентябре 2018 года.

В декабре прошлого года суд освободил из-под стражи Тараса Стельмашенко – одного из подозреваемых по делу о покушении на Бабченко.

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Источник: korrespondent.net