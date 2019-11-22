Преступник отмыл $6 млн и получил четыре года лишения свободы

Киевлянин, который отмыл 6 миллионов долларов Антикоррупционный суд приговорил к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Об этом сообщает пресс-служба САП в пятницу, 22 ноября.

Мужчина в течение 2011-2013 годов заключил ряд "сделок" с компанией-нерезидентом. Сначала в САП сообщили название компании Briklin Limited, но впоследствии эту информацию убрали, пишет Украинская правда.

Напомним, что ранее в Житомирской области чиновники ГФС "отмыли" миллионы. Всего за один месяц были выявлены выдачи лицензий 48 субъектам, что нанесло ущерб государству на около 1 млн гривен.

Также сообщалось, что в Государственной судоходной компании "отмывали" деньги, продавая имущество. Организовывались аукционы с нарушениями, и недвижимость продавалась по заниженной стоимости. Убытки от схем могли достигать нескольких десятков миллионов гривен.

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Источник: korrespondent.net