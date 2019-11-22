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22. 11. 2019

В Австрии мошенник украл 20 тонн шоколада

В Австрии злоумышленник обманом заставил фабрику выдать ему 20-тонный грузовик с шоколадом стоимостью 50 тысяч евро, сообщает в пятницу, 22 норября, L'Obs.

Фабрика по производству шоколада попросила местную компанию перевезти продукцию Milka из Австрии в Бельгию. Австрийская компания передала контракт венгерской транспортной фирме, которая затем наняла чешского подрядчика для выполнения сделки.

Поэтому, когда чешский грузовик прибыл на завод в австрийском городе Блуденц, рабочие завода погрузили шоколад без каких-либо подозрений.

Водитель чешского грузовика использовал поддельные документы, чтобы получить груз. Шоколад так и не достиг пункта назначения, и грузовик, и водитель пропали без вести.

Следователи обнаружили, что номерные знаки на транспортном средстве были украдены и что водитель не работает на чешскую компанию.

Ранее сообщалось, что тонна шоколада вылилась на улицу немецкого города. ЧП произошло из-за аварии на шоколадной фабрике.

Позже в США в результате ДТП трассу залило шоколадом. Чтобы убрать с проезжей части 13 тысяч литров шоколада и разблокировать движение понадобилось четыре часа.

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Источник: korrespondent.net
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