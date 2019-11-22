В Иране сообщили об успешных испытаниях собственной системы ПВО

Иран в пятницу, 22 ноября, успешно испытал систему противовоздушной обороны собственного производства Хордад-15. Об этом сообщило агентство Mehr.
По его данным, испытания прошли в провинции Семнан в ходе масштабных военных учений.
Система Хордад-15 была представлена в июне. Новая система способна обнаруживать различные цели, включая военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 км и отслеживать их на расстоянии 120 км. Иранская разработка также способна обнаруживать скрытые цели в радиусе 85 км и поражать их на расстоянии 45 км.
Система способна одновременно перехватывать шесть целей.
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Напомним, в конце лета Иран также представил новый зенитный ракетный комплекс собственного производства Бавар-373.
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Источник: korrespondent.net
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