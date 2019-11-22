От секс-чата до изнасилования. Скандалы в Слуге

Уникальная для украинской истории фракция Слуга народа заседает в Верховной Раде меньше трех месяцев, но уже успела отличиться самым большим количеством скандалов: от сексуальных переписок до "тридиционных" драк и сомнительных доходов. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Изнасилование несовершеннолетней

Народный депутат от Слуги народа Роман Иванисов прошел в Раду по 153 округу в Ровенской области. Информацию о судимости Иванисова в середине 90-х за изнасилование обнародовал бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Позже об этом со ссылкой на свои источники писало агентство УНН и издание Цензор.

Утверждалось, что в марте 1996 года Иванисова приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, но впоследствии приговор изменили на 2 года и 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Отбывал наказание Иванисов якобы в Мариупольской колонии.

Глава Слуги народа Давид Арахамия говорит, что депутата Иванисова исключат из фракции и будут требовать от него сложить депутатский мандат.

Иванисов отрицает эту информацию. Разобраться в вопросе пообещал президент Владимир Зеленский. Подробно о скандале в материале Всплыло изнасилование.

Аренда квартиры тещи

18 ноября общественное движение Чесно обнародовал данные, согласно которым, с начала работы Верховной Рады девятого созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,3 миллиона гривен.

В списке фигурировал также первый вице-спикер Руслан Стефанчук: по данным декларации за 2018 год, он проживал в квартире площадью 101,8 квадратных метра, принадлежащей Татьяне Ситарук.

Как выяснили журналисты, Ситарук является тещей Стефанчука. Как заявил Арахамия, вице-спикер уже написал заявление о возврате в бюджет компенсации за аренду жилья.

"Господин Стефанчук - очень порядочный, культурный, интеллигентный человек. Он человек, за которого я буду биться до последнего. Он все делал законно, там есть личная история", - рассказал он на брифинге.

В то же время председатель фракции отметил, что считает это неправильным, ведь Стефанчук "по закону все делал нормально", ведь нардепам, которые не проживают в Киеве, возмещают аренду жилья.

Арахамия, который переходил то на украинский, то на русский, убеждал журналистов, что они делают "историю из ничего".

Квартиры Дубинского

Журналисты Bihus.info выяснили, что на депутата Александра Дубинского, его жену и мать записано 17 машин, 24 квартиры, 70 соток земли и два дома. Общая стоимость этого имущества составляет 2,5 миллиона долларов.

Сам Александр Дубинский назвал расследование "заказухой". Вместе с этим Дубинский говорит, что никогда не скрывал свое финансовое состояние.

"Все эти квартиры, автомобили моей семьи - они все были еще в конце 90-х - начале 2000-х, всегда оформлялись прямо на членов нашей семьи, и об этом все знают с 2015-го года", - отметил депутат.

Он заверил, что деньги заработал законно и налоги от них были вложены в экономику Украины.

"Крышевание" Юзика

18 ноября в сети обнародовали разговор народного депутата от фракции Слуга народа Юрия Корявченкова (Юзик из 95 квартала - ред.), который он провел вместе со своими коллегами в Кривом Роге с представителями местной полиции.

Суть разговора сводится к тому, что "слуги народа" лично будут контролировать, какие дела и как должна вести полиция. На записи якобы слышны голоса Владимира Захарченко, Владлена Неклюдова, Юрия Киселя, Елены Криворучкиной, Вячеслава Медяника и Юрия Корявченкова.

Арахамия заявил, что не видит криминала в опубликованных аудиозаписях разговора народных депутатов с полицией.

"Они говорят: там у вас, как и в моем родном Николаеве, нелегальная какая-нибудь "игорка", металлоломом занимаются нелегально, наркоманы какие-то, и так далее. Они говорят: кто бы вам не говорил, что из Киева будут звонить, шлите всех подальше и делайте свою работу", - сказал глава фракции.

Политические репрессии

Фракция Слуга народа на заседании 15 ноября приняла решение об исключении нардепов Анны Скороход и Антона Полякова.

Как рассказал глава партии Александр Корниенко, одной из претензий к Скороход было то, что она якобы неоднократно предлагала деньги коллегам. Полякова Корниенко упрекнул в неконструктивном поведении.

Ранее СМИ писали, что причиной исключения стало систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вопреки принятой позиции фракции.

Драка Геруса и Ляшко

В начале месяца лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в аэропорту Борисполь с нардепом от Слуги народа, главой комитета по энергетике Андреем Герусом.



Конфликт произошел из-за поправки Геруса, позволившей начать импорт электроэнергии из России. В ходе конфликта, бывший нардеп обвинил "слугу народа" в том, что тот предал национальные интересы Украины.

Вскоре Геруса сняли с должности представителя президента в Кабмине. Он объяснил это тем, что уже давно не посещает заседания правительства.

"Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-глава комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально", - написал депутат на своей странице в Facebook.

В комментариях он пояснил, что из-за перегруженности работой не успевал выполнять функции представителя президента в правительстве.

"Поэтому всякие сенсационно конспирологические версии, в том числе связанные с инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля., это действительно весело", - написал депутат.

Яременко и проституция

В конце октября журналисты поймали нардепа Богдана Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. Сам депутат заявил, что это была якобы специально устроенная им провокация против журналистов.

Позже выяснилось, что и на следующий день Яременко в сессионном зале парламента рассматривал девушек в мобильном приложении Tinder.

После скандала он написал заявление об уходе с поста председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Яременко позже сказал, что своей перепиской не нарушил ни один закон, в то время как журналисты нарушили как минимум две статьи Уголовного кодеска Украины.

"Все, о чем мы можем говорить, - это фотокарточки, снятые с моего телефона незаконно... Судя по тому, что это (скриншоты, - ред.) выдавалось партиями, то есть у людей большой запас всего этого, снятого с моего телефона. А это называется незаконные следственные действия", - сказал он.

Депутат отметил, что журналисты должны собирать информацию и пояснять факты, а не распространять "какие-то картинки".

Кнопкодавство

В самом начале работы монобольшинства сразу двух депутатов Слуги народа журналисты поймали на неперсональном голосовании: мажоритарщики Сергей Литвиненко и Елена Копанчук проголосовали за своих коллег.

Хотя персональное голосование - одно из предвыборных обещаний Слуги народа. Обещалось, что нарушители этого принципа должны будут сдать мандаты.

Провал монобольшинства. Итоги первого месяца Рады

Оба депутата извинились за "кнопкодавство" и объяснили его работой в "турборежиме". Они пообещали так больше не делать и передать месячную зарплату в благотворительные фонды. Мандаты остались при них.

Отвечая на вопрос журналистов, была ли реакция президента на факты кнопкодавства, Арахамия ответил: "Если пропустить маты - не было".

Коррупционеров - на полиграф

В октябре депутатов от Слуги Народа заподозрили во взяточничестве, причем заподозрило руководство своей же фракции и Офис президента.

На 11 депутатов от фракции пала тень в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому. Тогда Зеленский призвал всех нардепов, замешанных в скандале, пройти тест на полиграфе.

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Источник: korrespondent.net