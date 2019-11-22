На Полтавщине пытались продать контрафактное медоборудование

В Полтавской области СБУ пресекла изготовление и реализацию контрафактного медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 22 ноября.

Оперативники установили, что житель Полтавы организовал в кустарных условиях изготовление аппаратов для стерилизации медицинского инвентаря. Мужчина ранее работал на легальном предприятии, которое производило такую продукцию.

Он зарегистрировал несколько коммерческих структур для участия в тендерах на поставки оборудования, а для победы в торгах использовал поддельный пакет документов на продукцию официального производителя стерилизаторов.

Предприниматель успел поставить в лечебно-профилактических заведений 70 контрафактных стерилизаторов на сумму почти 8 млн грн. В настоящее время все нелегальное оборудование выводится из эксплуатации, риска для пациентов нет.

Во время обысков по месту нелегального изготовления стерилизаторов правоохранители изъяли оборудование и компоненты для их изготовления, документацию, подтверждающую поставки контрафактного оборудования в медицинские учреждения.

По факту умышленного введения в обращение на территорию Украины опасной для использования продукции фигуранту уголовного производства объявлено подозрение по ч.1 ст.227 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее производителя мороженого оштрафовали, потому что не нашли в продукте молоко. На упаковке мороженого было указано, что в состав входит питьевое коровье молоко, но на деле его там не обнаружили. Также АМКУ оштрафовала производителей уксуса и дрожжей.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила нарколабораторию по производству метадона. Жители Черкасской области обустроили цех по производству метадона на территории частного домохозяйства, расположенного в Васильковском районе Киевской области.

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Источник: korrespondent.net