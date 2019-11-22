В Запорожье мужчина сгорел в торговой палатке

В Запорожье в результате возгорания в торговой овощной палатке погиб человек, сообщает в пятницу, 22 ноября, пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в области.

Пожар произошел в пятницу утром на ул.Сталеваров Вознесеновского района.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит торговая овощная палатка на общей площади 10 кв. м.

В 9:24 пожарные локализовали пожар, а в 9:44 полностью ликвидировали.

В ходе ликвидации происшествия спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 40-летний реализатор. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Накануне на Виноградаре в Киеве произошел пожар в киосках возле супермаркета на проспекте Правды, 66.

Еще сообщалось, что в Сумской области во время пожара погибли двое мужчин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net