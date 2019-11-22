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22. 11. 2019

В Запорожье мужчина сгорел в торговой палатке

 
В Запорожье в результате возгорания в торговой овощной палатке погиб человек, сообщает в пятницу, 22 ноября, пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в области.
 
Пожар произошел в пятницу утром на ул.Сталеваров Вознесеновского района.
 
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит торговая овощная палатка на общей площади 10 кв. м.
 
В 9:24 пожарные локализовали пожар, а в 9:44 полностью ликвидировали.
 
В ходе ликвидации происшествия спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 40-летний реализатор. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
 
Накануне на Виноградаре в Киеве произошел пожар в киосках возле супермаркета на проспекте Правды, 66. 
 
Еще сообщалось, что в Сумской области во время пожара погибли двое мужчин.

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Источник: korrespondent.net
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