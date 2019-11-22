Служба безопасности Украины разоблачила группировки вымогателей в пяти областях страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 22 ноября.

В рамках защиты легального бизнеса и противодействия оргпреступности Служба безопасности Украины блокировала деятельность криминальных групп, которые терроризировали коммерсантов и представителей органов государственной власти в пяти регионах страны – говорится в сообщении.

Так, в Одессе оперативники пресекли деятельность организованной группировки, участники которой шантажировали главу одного из местных поселковых советов. Злоумышленники угрожали должностному лицу уголовным преследованием. За решение проблемы они требовали у мужчины выплаты 100 тысяч долларов наличными и выделения подконтрольным им коммерческим структурам землю на побережье Черного моря ориентировочной стоимостью 400 тысяч долларов.

Сейчас организатору и одному из активных участников группировки объявлено о подозрении в вымогательстве.

"В этом же регионе правоохранители разоблачили еще одну уголовную группу. Мишенями злоумышленников были предприниматели из Одесской и Николаевской областей", – сообщили в СБУ.

Организованная группировка вымогателей действовала также на Закарпатье. Провоцируя искусственные конфликтные ситуации, злоумышленники выбивали у коммерсантов несуществующие долги.

В Кременчуге Полтавской области группа вымогателей маскировалась под охранную фирму. Через запугивание и разбой они заставляли представителей местных коммерческих структур платить им "дань".

Еще две криминальные группировки, участники которых причастны к похищению и пыткам людей, СБУ разоблачила в Николаевской и Днепропетровской областях.

По указанным фактам возбуждены уголовные производства. Продолжаются следственные действия для установления всех участников криминальных группировок и обстоятельств их противоправной деятельности.

Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала вымогателей в пяти регионах

Ранее в Тернополе полиция и СБУ раскрыли группу лиц, вымогавшую $70 тысяч у бизнесмена за несуществующий долг.

А в Виннице задержали рэкетиров, вымогавших у фермера $240 тысяч. Чтобы он стал более сговорчивым, злоумышленники применяли к мужчине методы физического воздействия.

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Источник: korrespondent.net