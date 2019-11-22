Трамп пояснил поручение Джулиани заниматься Украиной

Президент США Дональд Трамп рассказал, почему поручил своему личному адвокату Руди Джулиани работать над политикой в ​​отношении Украины, сообщает в пятницу, 22 ноября, Европейская правда со ссылкой на Fox News.

"Он знаковая фигура в этой стране по двум причинам. Он был великим мэром в истории Нью-Йорка, и он был самым борцом с преступностью, вероятно, за последние 50 лет", - заявил Трамп.

Джулиани ранее занимал должность мэра крупнейшего города США и федерального прокурора.

"Он также мой друг. Он замечательный человек ... Когда вы имеете дело с коррумпированной страной - если Руди Джулиани - он получил полномочия через свою репутацию. ... Когда Руди Джулиани едет туда и слышишь, что это коррумпированная страна, для меня это очень много значит ", - добавил Трамп.

Джулиани не имеет официальной должности в администрации Белого дома, а потому его чрезмерная роль в формировании политики США в отношении Украины является одним из ключевых вопросов в расследовании об импичменте президента.

20 ноября на открытых слушаниях посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил о прямом указание Трампа работать с Джулиани, чтобы заставить украинское руководство начать дело против Джо Байдена.

Напомним, Трамп признался в любви к украинскому народу.

Еще сообщалось, что Трамп припомнил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович целых полтора-два года не вешала его фотографию в посольстве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net