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22. 11. 2019

Трамп пояснил поручение Джулиани заниматься Украиной

 
Президент США Дональд Трамп рассказал, почему поручил своему личному адвокату Руди Джулиани работать над политикой в ​​отношении Украины, сообщает в пятницу, 22 ноября, Европейская правда со ссылкой на Fox News.
 
"Он знаковая фигура в этой стране по двум причинам. Он был великим мэром в истории Нью-Йорка, и он был самым борцом с преступностью, вероятно, за последние 50 лет", - заявил Трамп.
 
Джулиани ранее занимал должность мэра крупнейшего города США и федерального прокурора.
 
"Он также мой друг. Он замечательный человек ... Когда вы имеете дело с коррумпированной страной - если Руди Джулиани - он получил полномочия через свою репутацию. ... Когда Руди Джулиани едет туда и слышишь, что это коррумпированная страна, для меня это очень много значит ", - добавил Трамп.
 
Джулиани не имеет официальной должности в администрации Белого дома, а потому его чрезмерная роль в формировании политики США в отношении Украины является одним из ключевых вопросов в расследовании об импичменте президента.
 
20 ноября на открытых слушаниях посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил о прямом указание Трампа работать с Джулиани, чтобы заставить украинское руководство начать дело против Джо Байдена.
 
Напомним, Трамп признался в любви к украинскому народу.
 
Еще сообщалось, что Трамп припомнил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович целых полтора-два года не вешала его фотографию в посольстве.

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Источник: korrespondent.net
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