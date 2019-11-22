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22. 11. 2019

ГБР объявило в розыск подполковника СБУ

Государственное бюро расследований объявило в розыск подполковника Службы безопасности Украины, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 22 ноября.

Отмечается, что подполковник СБУ покинул территорию Украины в декабре 2017 года, после чего не возвращался. В ГБР отметили, что в случае его появления на территории Украины, он будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

Подполковнику инкриминируют государственную измену, дезертирство, незаконное приобретение специальных технических средств получения информации, хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

"Работник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами Российской Федерации, действуя в интересах иностранного государства, собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе, составляющих государственную тайну. Во избежание ответственности, правоохранитель пересек государственную границу Украины в направлении Республики Беларусь в декабре 2017 года и по настоящее время не вернулся в Украину", – рассказали в ГБР.

Указано, что уголовное производство начато 5 января 2018 года следователями СБУ, после чего 1 февраля 2019 года материалы дела передали для дальнейшего расследования в ГБР.

Ранее суд в Полтавской области приговорил к 12 годам тюрьмы агента ФСБ России, которого летом этого года разоблачила контрразведка СБУ.

Также в СБУ заявили, что российские спецслужбы "заслали" в ВСУ крымчанина. Его планировали использовать в спецоперации по дискредитации украинской армии.

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Источник: korrespondent.net
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