В Италии женщина 50 лет водила автомобилем без прав

В Италии пенсионерка около 50 лет управляла автотранспортом без водительских прав, пишет il Gazzettino.

Поймать нарушительницу удалось после того, как она попала в ДТП с тремя машинами в районе города Tревизо. Как рассказали в местной полиции, 77-летняя жительница не имела документов, хотя она убеждала, что они существуют, но просрочены.

Стоит отметить, что уголовное дело на местную жительницу не завели, но выписали ей штраф в 5,11 тыс. евро и арестовали автомобиль.

Итальянка пообещала найти свое удостоверение и привезти в полицейский участок, чтобы доказать свою невиновность.

Напомним, в Борисполе Киевской области сотрудники правоохранительных органов задержали водителя такси с явными признаками алкогольного опьянения. Он был без водительского удостоверения.

Ранее в США полиция поймала известного певца Джастина Бибера за рулем автомобиля без прав.

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Источник: korrespondent.net