Лента RSS
Подписаться на ленту
22 ноября 2019, пятница, 21:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
22. 11. 2019

В Италии женщина 50 лет водила автомобилем без прав

 
В Италии пенсионерка около 50 лет управляла автотранспортом без водительских прав, пишет il Gazzettino.
 
Поймать нарушительницу удалось после того, как она попала в ДТП с тремя машинами в районе города Tревизо. Как рассказали в местной полиции, 77-летняя жительница не имела документов, хотя она убеждала, что они существуют, но просрочены.
 
Стоит отметить, что уголовное дело на местную жительницу не завели, но выписали ей штраф в 5,11 тыс. евро и арестовали автомобиль.
 
Итальянка пообещала найти свое удостоверение и привезти в полицейский участок, чтобы доказать свою невиновность.
 
Напомним, в Борисполе Киевской области сотрудники правоохранительных органов  задержали водителя такси с явными признаками алкогольного опьянения. Он был без водительского удостоверения.
 
Ранее в США полиция поймала известного певца Джастина Бибера за рулем автомобиля без прав.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.