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22. 11. 2019

Зеленский и Трюдо обсудили нормандский саммит

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которого обсудили предстоящий саммит в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в пятницу, 22 ноября.

Сообщается, что Трюдо положительно оценил договоренность о проведении саммита нормандской четверки 9 декабря в Париже, а также приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращения захваченных Россией судов.

Зеленский поздравил премьер-министра Канады с победой Либеральной партии на парламентских выборах и формированием нового правительства. Также президент Украины выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для украинцев.

Кроме этого Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину с официальным визитом.

Ранее Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина готова принять разумный компромисс на встрече по Донбассу в нормандском формате. Об этом он сказал после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

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Источник: korrespondent.net
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