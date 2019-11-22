Президент Аргентины отозвал 17 "политических" послов

Правительство Маурисио Макри в Аргентине отзывает 17 дипломатических представителей страны, которые были назначены политическим решением и не являлись карьерными дипломатами. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 22 ноября.

"Упомянутые должностные лица должны вернуться на территорию страны 9 декабря 2019 года", – говорится в указе, опубликованном в Официальном бюллетене.

Новые послы Аргентины будут назначены в Боливии, Колумбии, Чили, Эквадоре, Мексике, Перу, Парагвае и Уругвае, Коста-Рике, Испании, Португалии, Китае и США, а также при Unisef, Mercosur (южноамериканский таможенный союз) и Aladi (Латиноамериканская интеграционная ассоциация).

Отдельным указом был также отозван представитель Аргентины в Ватикане.

Как известно, 10 декабря президентская власть в Аргентине будет передана избранному президенту Альберто Фернандесу и его партнеру на выборах, избранному вице-президенту Кристине Фернандес де Киршнер.

Накануне сообщалось, что Украина и Аргентина договорились об увеличении срока взаимного безвиза – до 90 дней в течение 180 дней. Протокол об этом подписали глава МИД Украины Вадим Пристайко и посол Аргентины Елена Микусински.

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Источник: korrespondent.net