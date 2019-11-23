В НАТО приняли на вооружение новейший беспилотник

Первый из пяти новейших разведывательных беспилотников RQ-4D программы Наземного наблюдения НАТО (AGS) 21 ноября приземлился на базе Сигонелла на итальянском острове Сицилии. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

"Я приветствую прибытие первого летательного аппарата Наземного наблюдения НАТО на Сигонелле. Это свидетельствует о том, что союзники по НАТО стремятся модернизировать Альянс и инвестировать для достижения ключевых передовых возможностей в пользу нашей общей безопасности", – сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Дрон производства американской компании Northrop Grumman вылетел 20 ноября с авиабазы Палмдейл в штате Калифорния и приземлился через 22 часа на Сицилии.

AGS разрабатывается при участии 15 союзников – Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и США. Стоимость программы оценивается в 1,3 млрд евро.

Дроны RQ-4D будут коллективно принадлежать всем союзникам НАТО. Все союзники будут иметь доступ к данным, полученным AGS.

Новые беспилотники созданы на базе американской модели стратегического дрона Block 40 Global Hawk, однако модифицированы в соответствии с требованиями НАТО. Они способны летать на высоте до 18,3 километра, находясь в воздухе до 32 часов.

Все пять RQ-4D сейчас проходят различные этапы тестирования. После того как каждый из летательных аппаратов прибудет на Сигонеллу, начнется этап верификации, чтобы обеспечить полное соответствие системе. Вся система AGS будет передана силам НАТО после завершения всех испытаний и проверки работоспособности.

Начальные эксплуатационные возможности ожидаются в первой половине 2020 года.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует заменить самолеты AWACS аппаратами с искусственным интеллектом. Союзническая программа наблюдения за воздушным пространством с применением систем AWACS действует с 1982 года.

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Источник: korrespondent.net