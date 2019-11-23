Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели эвакуацию 11 человек с острова Бирючий в Запорожской области. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщила пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Отмечается, что шторм в Азовском море привел к повышению уровня воды на Федотовой косе в поселке Кирилловка, в результате чего стров Бирючий оказался отрезанным от суши − песчаную дорогу затопило.

По данным ГСЧС, спасатели доставили на сушу с острова 11 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась. Органы местной власти организовали их перевозку на автовокзал Кирилловки.

Cмотрите фотогалерею: Шторм в Азовском море: с острова Бирючий эвакуировали 11 человек

Ранее сообщалось, что в курортном поселке Кирилловка в Запорожской области из-за шторма затопило около 40 баз отдыха.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net