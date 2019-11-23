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23. 11. 2019

Шторм в Азовском море: с острова Бирючий эвакуировали 11 человек

 
Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели эвакуацию 11 человек с острова Бирючий в Запорожской области. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщила пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
 
Отмечается, что шторм в Азовском море привел к повышению уровня воды на Федотовой косе в поселке Кирилловка, в результате чего стров Бирючий оказался отрезанным от суши − песчаную дорогу затопило.
 
По данным ГСЧС, спасатели доставили на сушу с острова 11 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась. Органы местной власти организовали их перевозку на автовокзал Кирилловки.
 

Cмотрите фотогалерею: Шторм в Азовском море: с острова Бирючий эвакуировали 11 человек

 
Ранее сообщалось, что в курортном поселке Кирилловка в Запорожской области из-за шторма затопило около 40 баз отдыха.

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Источник: korrespondent.net
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