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23. 11. 2019

Трамп: До победы на выборах Украина меня ненавидела

Президент США Дональд Трамп отметил, что в Украине резко поменялось отношение к нему после победы на выборах в 2016 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала FoxNews 22 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Не забывайте, Украина ненавидела меня, они были против меня на выборах, они хотели, чтобы выиграла Хиллари Клинтон. А когда я выиграл, внезапно они стали так хорошо ко мне относиться", − подчеркнул американский лидер.

Также он раскритиковал экс-посла США в Украине Мари Йованович и заявил, что она не нравилась президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"И, кстати, когда я говорил с президентом Зеленским − вы можете прочитать это − она ему тоже не нравилась, он упомянул ее имя, и она ему совсем не нравилась",− отметил Трамп.

Напомним, в ходе телефонного включения в эфире FoxNews президент США напомнил о проблеме коррупции в Украине.

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Источник: korrespondent.net
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