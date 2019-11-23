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23. 11. 2019

В США арестовали подростка после угроз расстрелять одноклассников

 
В Лос-Анджелесе арестовали 13-летнего подростка после угроз расстрелять одноклассников и персонал школы. Об этом 22 ноября сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на полицию.
 
Отмечается, что дома у школьника нашли винтовку, патроны и список учеников. Вместе с ним был арестован еще один взрослый член семьи, но пока неизвестно, как он связан с инцидентом.
 
Как рассказали одноклассники арестованного, в пятницу он стал угрожать им расстрелом. Об этом сообщили руководству учебного заведения, которое инфрмировало полицию. 
 
После этого правоохранители обыскали дом подростка, где обнаружили полуавтоматическую винтовку AR-15, 100 патронов, нарисованную от руки карту учебного заведения, а также список имен учеников и сотрудников школы, которых он намеревался атаковать.
 
В США школьный тренер предотвратил стрельбу при помощи объятий
 
Напомним, 14 ноября подросток открыл стрельбу в школе города Санта-Кларита штат Калифорния. В результате инцидента погибли два человека, а также сам нападавший − 16 летний Натаниэль Берхоу. 

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Источник: korrespondent.net
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