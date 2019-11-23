Одесский аэропорт возобновил работу

Аэропорт Одесса работает в штатном режиме и после дневного перерыва с 22.00 возобновил выполнение рейсов. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Отмечается, что из Турции прибыли специалисты с дополнительным оборудованием, необходимым для ликвидации последствий инцидента с рейсом TK 467.

"Службы аэропорта совместно с инженерами Turkish Airlines во время слаженной работы успешно отбуксировали самолет к временной стоянке", − указано в сообщении.

После дополнительной проверки взлетно-посадочной полосы было принято решение о возобновлении рейсов, подчеркнули в аэропорту.

Напомним, 22 ноября из-за аварии самолета Boeing авиакомпании Turkish Airlines работа одесского аэропорта была приостановлена.

Из-за сильного ветра при посадке у лайнера сломалась стойка переднего шасси и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Источник: korrespondent.net