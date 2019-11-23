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23. 11. 2019

На месте аварии танкера ухудшается ситуация − СМИ

В Одесском заливе на месте аварии танкера Delfi содержание нефтепродуктов в воде превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз. Об этом 22 ноября сообщило издание Думская со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова.

Отмечается, что пробы были взяты в районе одесского пляжа Дельфин по состоянию на 18.00. Мониторинг места загразнения продолжается. 

Ранее уровень содержания нефтепродуктов в море возле места аварии превышал норму в 53 раза. 

Напомним, в Одесском заливе потерпел крушение танкер. Из-за сильного шторма судно Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло к берегу, где оно ударилось о волнорез и перевернулось. 

Крушение танкера в Одессе сняли с дрона

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Источник: korrespondent.net
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