На месте аварии танкера ухудшается ситуация − СМИ

В Одесском заливе на месте аварии танкера Delfi содержание нефтепродуктов в воде превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз. Об этом 22 ноября сообщило издание Думская со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова.

Отмечается, что пробы были взяты в районе одесского пляжа Дельфин по состоянию на 18.00. Мониторинг места загразнения продолжается.

Ранее уровень содержания нефтепродуктов в море возле места аварии превышал норму в 53 раза.

Напомним, в Одесском заливе потерпел крушение танкер. Из-за сильного шторма судно Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло к берегу, где оно ударилось о волнорез и перевернулось.

Крушение танкера в Одессе сняли с дрона

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net