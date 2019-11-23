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23. 11. 2019

Под Киевом случились два ДТП, есть жертвы

 
На трассе Киев-Чернигов в селе Семиполки в ночь на 23 ноября случились два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
 
Во время первого инцидента, автомобиль Opel сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неустановленном месте. Они погибли на месте аварии. 
 
Водитель и пассажир автомобиля пострадали, их срочно госпитализировали. На месте аварии  работают правоохранители.
 
 
Второе ДТП случилось недалеко от места трагедии. Автомобиль Kia в темноте сбил парня, перебегавшего дорогу в непредусмотренном месте.
 
Отмечается, что в результате удара с пострадавшего слетела обувь. Его в критическом состоянии доставили в больницу.
 

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Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина попал под колеса трех автомобилей и погиб. 

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Источник: korrespondent.net
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