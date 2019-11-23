Глава Минюста США опроверг слухи об убийстве Эпштейна

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр опроверг слухи об убийстве американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press, которое было опубликовано 22 ноября.

Барр уверен, что Эпштейн, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, покончил жизнь самоубийством, а не был убит в тюрьме.

"Могу понять тех людей, которые сразу же подумали о наихудшем варианте, поскольку причиной произошедшего стало неудачное стечение целой череды допущенных ошибок", − отметил глава Минюста.

Барр подчеркнул, что расследования, проведенные агентами ФБР и генеральным инспектором Министерства юстиции США, убедили его в том, что произошло самоубийство.

Он также добавил, что лично пересмотрел записи камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что никто не входил в ту секцию, где находился Эпштейн в ночь его смерти.

Во вторник, 19 ноября двоих сотрудников центра предварительного заключения Metropolitain Correctional Center, которые были обязаны каждые полчаса проверять Эпштейна в его камере, арестовали. Им предъявлены обвинения в невыполнении служебных обязанностей.

Напомним, Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы.

В июле суд постановил оставить Эпштейна под стражей и не выпускать под залог.

В августе стало известно, что он скончался в тюремной камере.