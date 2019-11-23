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23. 11. 2019

В Днепре окровавленный парень потерял сознание в троллейбусе, а позже умер

 
В Днепре вечером 22 ноября в троллейбус 20 маршрута зашел окровавленный парень и потерял там сознание. Об этом сообщает Днепр оперативный в Facebook.
 
Отмечается, что в связи с инцидентом транспорт остановили, а на место происшествия вызвали медиков и полицию.
 
Пострадавшего пытались спасти в машине скорой помощи, однако, несмотря на усилия медиков, он скончался.
 
Как заявил врач, парень пребывал в состоянии наркотического опьянения. Детали инцидента устанавливает полиция.
 

Cмотрите фотогалерею: В Днепре окровавленный парень потерял сознание в троллейбусе, а позже умер

 
 

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Источник: korrespondent.net
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