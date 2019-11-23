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23. 11. 2019

В ВМС сообщили подробности операции на танкере

 
Военные сообщили подробности спасательной операции, в ходе которой троих членов экипажа танкера Delfi доставили на берег. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Facebook.
 
В ВМС напомнили, что в ночь с 21 на 22 ноября танкер под флагом Молдовы в неуправляемом состоянии отнесло в открытое море, после чего начались мероприятия по спасению экипажа.
 
"В связи с плохими погодными условиями не было возможности применить вертолет, также нельзя было подойти к месту происшествия спасательными катерами морской поисково-спасательной службы. Более того, судно находилось в аварийном состоянии", − рассказал начальник поисково-спасательной службы Командования ВМС Алексей Нестеров
 
По его словам, учитывая все обстоятельства было принято решение протянуть до корабля "канатную дорогу”.
 
"То есть водолаз проплыл в холодной штормовой воде, завел направляющий конец за судно, доставил спасательные жилеты для оптимального обеспечения экстренной эвакуации экипажа", − уточнил начальник поисково-спасательной службы.
 
После этого каждого моряка с помощью водолазов-спасателей по тросу транспортировали на берег в ледяной штормовой воде, где уже ждали медики.
 
Как подчеркнул Нестеров, самой сложной стала эвакуация капитана судна, который на то время уже потерял сознание.
 
В спасательной операции участвовали военнослужащие Водолазной школы и поисково-спасательного дивизиона ВМС ВСУ вместе с представителями ГСЧС и водолазами аварийно-спасательной службы города Одесса.

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Источник: korrespondent.net
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