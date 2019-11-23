Труба заявил о прогрессе в расследовании прослушки

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в расследовании о прослушивании в его кабинете есть прогресс. Об этом глава ведомства рассказал в эфире телеканала Украина 22 ноября.

"В этом деле есть прогресс, у этого дела есть особенности расследования. Поскольку дела такой категории в Украине еще не расследовались, никогда не было результата. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы общество услышало об исполнителях, которые поставили прослушивание в кабинете директора (ГБР – ред.)", – подчеркнул Труба.

Глава Бюро указал, что обнародованные в Телеграм-канале Трубу прорвало записи были "в известной степени ожидаемы".

"И я хочу, чтобы обратили внимание на то, в какой период времени эти записи были обнародованы, кто именно первый их обнародовал и кто их "разгонял". И это будет ответ на вопрос, для чего и кому они нужны", – отметил лава ведомства.

При этом он считает, что "за шоу, которое происходит с записями, не может нести никакой ответственности".

"Я считаю, что такие факты – это угроза независимости правоохранительной системы", – подчеркнул директор ГБР.

Труба заявил, что в ближайшее время, возможно, к первой годовщине работы ГБР (27 ноября – ред.) или к моменту продолжения рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о перезапуске ГБР "готовятся очередные провокации и очередные выбросы записей на Телеграм-канале".

Также он утверждает, что никогда не получал никаких указаний из Офиса президента о направлении расследований.

Напомним, 19 ноября в Telegram-канале Трубу прорвало обнародовали серию аудиозаписей якобы из кабинета главы ГБР, на которых, как утверждается, зафиксированы его разговоры с главой ОП Андреем Богданом.

Сам Труба заявил, что обнародованные записи не соответствуют действительности и являются провокацией.

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Источник: korrespondent.net