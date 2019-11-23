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23. 11. 2019

Труба заявил о прогрессе в расследовании прослушки

 
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в расследовании о прослушивании в его кабинете есть прогресс. Об этом глава ведомства рассказал в эфире телеканала Украина 22 ноября.
 
"В этом деле есть прогресс, у этого дела есть особенности расследования. Поскольку дела такой категории в Украине еще не расследовались, никогда не было результата. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы общество услышало об исполнителях, которые поставили прослушивание в кабинете директора (ГБР – ред.)", – подчеркнул Труба.
 
Глава Бюро указал, что обнародованные в Телеграм-канале Трубу прорвало записи были "в известной степени ожидаемы".
 
"И я хочу, чтобы обратили внимание на то, в какой период времени эти записи были обнародованы, кто именно первый их обнародовал и кто их "разгонял". И это будет ответ на вопрос, для чего и кому они нужны", – отметил лава ведомства.
 
При этом он считает, что "за шоу, которое происходит с записями, не может нести никакой ответственности".
 
"Я считаю, что такие факты – это угроза независимости правоохранительной системы", – подчеркнул директор ГБР.
 
Труба заявил, что в ближайшее время, возможно, к первой годовщине работы ГБР (27 ноября – ред.) или к моменту продолжения рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о перезапуске ГБР "готовятся очередные провокации и очередные выбросы записей на Телеграм-канале".
 
Также он утверждает, что никогда не получал никаких указаний из Офиса президента о направлении расследований.
 
Напомним, 19 ноября в Telegram-канале Трубу прорвало обнародовали серию аудиозаписей якобы из кабинета главы ГБР, на которых, как утверждается, зафиксированы его разговоры с главой ОП Андреем Богданом.
 
Сам Труба заявил, что обнародованные записи не соответствуют действительности и являются провокацией.

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Источник: korrespondent.net
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