США потеряли в Ливии беспилотник

США потеряли беспилотник в небе над Триполи, Об этом 22 ноября сообщило Африканское командование ВС США (AFRICOM).

Отмечается, что инцидент произошел еще 21 ноября.

"В Триполи (Ливия) был потерян беспилотный летательный аппарат (БЛА), принадлежащий американскому командованию. Операции БЛА проводятся в Ливии для оценки текущей ситуации с безопасностью и мониторинга насильственной экстремистской деятельности", − говорится в сообщении военных.

В AFRICOM подчернкули, что "эти операции имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".

В настоящее время инцидент расследуют.



Ранее сообщалось, что американский беспилотник XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время испытательного полета.

Напомним, в июне беспилотник США типа Navy MQ-4C Triton был сбит над Ормузским проливом иранской ракетой.

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Ранее сообщалось, что американский беспилотник XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время испытательного полета.

Источник: korrespondent.net