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23. 11. 2019

Американские эксперты посетили Чернобыль

 
Американские и украинские эксперты в составе межведомственной рабочей группы по вопросам нераспространения провели заседание в Киеве. Об этом в пятницу, 22 ноября, информировал Госдепартамент США, сообщает ТАСС.
 
"Эксперты из разных ведомств с обеих сторон встретились для обсуждения ряда проблем, связанных с нераспространением, борьбой с распространением, контролем стратегического экспорта и безопасностью границ", − указано в пресс-релизе Госдепа.
 
Отмечается, что в ходе двухдневного визита эксперты также посетили Чернобыль, чтобы увидеть новый безопасный конфайнмент (саркофаг), введенный в эксплуатацию в этом году.
 
Встреча была направлена на противодействие угрозам, связанным с распространением технологий двойного назначения, оружия массового уничтожения и средств его доставки.
 
Напомним, 10 июля, ЕС передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции. 
 
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Источник: korrespondent.net
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