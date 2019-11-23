Американские эксперты посетили Чернобыль

Американские и украинские эксперты в составе межведомственной рабочей группы по вопросам нераспространения провели заседание в Киеве. Об этом в пятницу, 22 ноября, информировал Госдепартамент США, сообщает ТАСС.

"Эксперты из разных ведомств с обеих сторон встретились для обсуждения ряда проблем, связанных с нераспространением, борьбой с распространением, контролем стратегического экспорта и безопасностью границ", − указано в пресс-релизе Госдепа.

Отмечается, что в ходе двухдневного визита эксперты также посетили Чернобыль, чтобы увидеть новый безопасный конфайнмент (саркофаг), введенный в эксплуатацию в этом году.

Встреча была направлена на противодействие угрозам, связанным с распространением технологий двойного назначения, оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Напомним, 10 июля, ЕС передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции.

Чернобыльская катастрофа: США рассекретили первый отчет своей разведки

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net