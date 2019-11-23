Итоги 22.11: Авария танкера, ЧП в аэропорту Одессы

Гончарук заверил, что ПриватБанк не вернут экс-владельцам

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на выступлении в Лондоне заявил, что ПриватБанк не передадут бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, несмотря на их попытки назвать национализацию банка незаконной.

В аэропорту Одессы отменили все рейсы из-за аварийной посадки самолета

Одесский аэропорт не работал до 22.00 пятницы из-за инцидента с самолетом Turkish Airlines.

В ночь на 22 ноября из-за сильного ветра при посадке у Boeing-738 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и у него сломалась стойка переднего шасси. Все 134 пассажира и летный экипаж самолета были эвакуированы без травм.

На время эвакуации поврежденного самолета с полосы аэропорт временно остановил работу.

У берегов Одессы потерпел крушение танкер

В ночь с 21 на 22 ноября из-за шторма танкер Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло к берегу Одессы, где судно ударилось о волнорез и перевернулось.

Троих членов экипажа эвакуировали на берег, двое из них находятся в больнице.

На месте аварии танкера зафиксировали ухудшение экологической ситуации. Допустимая норма содержания нефтепродуктов в воде превышена в 90 раз.

Корреспондент.net собрал все подробности ситуации.

Экс-владельца VAB Банка объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего владелца VAB Банка Олега Бахматюка по запросу Национального антикоррупционного бюро.

Украина попала в топ стран мира с самым высоким уровнем смертности от мин

Международная организация инвалидов представила доклад о погибших от наземных мин и самодельных взрывных устройств в мире в 2018 году.

Так, наибольшее количество погибших и раненых зафиксировано в Украине, Афганистане, Мали, Сирии, Нигерии и Мьянме.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net