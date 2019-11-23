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23. 11. 2019

В Индии 12 человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Не менее 12 человек погибли и 10 пострадали в ДТП с микроавтобусом в штате Раджастхан на северо-западе Индии. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на полицию в субботу, 23 ноября.

По предварительным данным, водитель потерял управление и врезался в разделительный блок. Микроавтобус вез жителей южного индийского штата Махараштра в храм, находящийся в штате Харьяна на севере Индии.

Известно, что среди жертв ДТП в районе города Кучаман пять женщин и ребенок. Четверо пострадавших были доставлены в местную больницу, а шесть тяжело раненых были направлены в больницу в столицу штата – Джайпур.

Ранее в Индии почти 30 человек погибли в ДТП с автобусом в городе Агра. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус упал в канал.

Также сообщалось, что в Мексике столкнулись три автобуса, в результате чего погибли как минимум 11 человек, 25 получили травмы.

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Источник: korrespondent.net
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