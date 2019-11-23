Сутки в ООС: один боец ВСУ погиб, еще один ранен

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 22 ноября, 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный был ранен, еще один погиб в ДТП, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 23 ноября.

Противник использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Красногоровка (два раза), Водяное, Пески, Шумы, Новгородское, Причепиловка (два раза), Талаковка, Невельское, Новолуганское, Зайцево (два раза) и Тарамчук.

С начала нынешних суток сепаратисты не открывали огонь.

Напомним, за сутки 21 ноября на Донбассе зафиксировали шесть обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда при обстреле грузовика из ПТРК Фагот пострадали три бойца ВСУ. Инцидент произошел на территории поселка Шумы.

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Источник: korrespondent.net