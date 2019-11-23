Лента RSS
Подписаться на ленту
23 ноября 2019, суббота, 12:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
23. 11. 2019

Для нардепов Слуги народа проведут еще один тренинг

В партии Слуга народа намерены провести еще один тренинг для народных депутатов, чтобы повысить их цифровую грамотность и научить заполнять налоговые декларации. Об этом накануне сказал лидер политической силы, нардеп Александр Корниенко в интервью для Радио НВ.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немного стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать Трускавец-2 где-то между сессиями – возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности – ред.) и пункт о декларировании", – сказал Корниенко.

Цифровой грамотности нардепов хотят обучать, чтобы обезопасить их от общения с пранкерами, предоставить им необходимые знания по проверке и защите общения в мессенджерах.Также для "слуг"важен вопрос заполнения налоговых деклараций, которое ожидает их в апреле 2020 года.

Напомним, с 29 июля по 4 августа в Трускавце проходил первый тренинг для нардепов партии Слуга народа. Они жили в нескольких гостиницах, в частности в Rixos-Прикарпатье и Mirotel.

Позже стало известно, что семинар для 254 нардепов обошелся Слуге народа в 11,2 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.