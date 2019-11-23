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23. 11. 2019

На трассе Киев-Чоп фуре протаранила два микроавтобуса, есть жертвы

Во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Renault и двух микроавтобусов Renault Trafic. Погиб один человек и еще семь человек пострадали, сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 23 ноября.

Отмечается, что авария произошла сегодня около 3 часов ночи между населенными пунктами Любинцы и Гирне в Стрыйском районе. Водитель фуры, 49-летний иностранец, не справился с управлением и столкнулся с двумя микроавтобусами.

В результате столкновения погибла пассажирка одного из Renault Trafic. Водитель этого микроавтобуса и еще шесть пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы. Среди пострадавших трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет.

Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Виновника ДТП задержали. Решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.

Ранее стало известно, что в ночь на 23 ноября на трассе Киев-Чернигов в селе Семиполки произошло два ДТП, в результате которых два человека погибли и трое пострадали.

Также сообщалось, что в Николаеве мужчина попал под колеса трех автомобилей и погиб.

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Источник: korrespondent.net
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