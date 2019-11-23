В селе Ивановка Черниговского района водитель микроавтобуса Volkswagen сбил насмерть девятиклассницу и скрылся с места происшествия. Вскоре его удалось задержать, сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 23 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером. Водитель автомобиля двигался со стороны Чернигова в направлении Киева.

"Он сбил девочку 2005 года рождения, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. От полученных травм ребенок погиб на месте, а водитель скрылся", – говорится в сообщении.

Полиция ввела операцию Перехват. Полицейские нашли водителя с помощью камер видеонаблюдения "Сеть безопасности", которые умеют распознавать автомобильные знаки и помогают высчитывать, как двигался автомобиль.

К тому же на месте ДТП были найдены обломки зеркала и переднего бампера автомобиля Volkswagen, сделаны слепки протектора шин.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ст.286 УК Украины). Решается вопрос о помещении водителя в изолятор временного содержания.

Cмотрите фотогалерею: Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся

Ранее стало известно, что на трассе Киев-Чоп фура протаранила два микроавтобуса. Один человек погиб и еще семь пострадали.

Также в ночь на 23 ноября на трассе Киев-Чернигов в селе Семиполки произошло два ДТП, в результате которых два человека погибли и трое пострадали.

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Источник: korrespondent.net