На задержанном в Малайзии судне 22 украинца – МИД

Управление морской полиции Малайзии задержало судно New Orion, в экипаже которого 22 гражданина Украины. Об этом сказал заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии Украинской правде в субботу, 23 ноября.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого – украинцы. Держим дело на контроле", – сказал Кирилич.

По его словам, New Orion задержали 21 ноября в территориальных водах Малайзии у восточного побережья штата Джохор. На борту судна находится 23 члена экипажа, из них 22 – украинцы.

Консул установил контакт с экипажем и обсудил с ним алгоритм дальнейших действий.

Накануне стало известно, что у берегов Малайзии задержали судно New Orion с экипажем из украинцев и россиян. Основанием для этого было нарушение норм морского судоходства – опускание якоря без получения на то согласия. Данное нарушение грозит штрафом в размере до 100 тысяч ринггитов (около $24 тыс.) и/или тюремным заключением на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили у берегов Италии яхту с 74 нелегалами, на борту которой находился экипаж из двух граждан Украины. Итальянская полиция арестовала украинцев за содействие нелегальной миграции в страну.

С затонувшего в океане судна спасены два украинца

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Источник: korrespondent.net