В РФ анонсировали новую встречу по транзиту газа

Новая встреча по вопросу транзита газа через Украину состоится на следующей неделе. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.
По его словам, на следующей неделе стороны обсудят технические вопросы.
"На следующей неделе будут очередные технические консультации. Они идут в рабочем порядке, обсуждаются технические вопросы. В первую очередь между "Газпромом", "Нафтогазом" и оператором газотранспортной системы Украины. Вопрос прежде всего коммерческих компаний", - рассказал Новак.
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Источник: korrespondent.net
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