В РФ анонсировали новую встречу по транзиту газа

Новая встреча по вопросу транзита газа через Украину состоится на следующей неделе. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, на следующей неделе стороны обсудят технические вопросы.

"На следующей неделе будут очередные технические консультации. Они идут в рабочем порядке, обсуждаются технические вопросы. В первую очередь между "Газпромом", "Нафтогазом" и оператором газотранспортной системы Украины. Вопрос прежде всего коммерческих компаний", - рассказал Новак.

Ранее Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год. В предложении российской компании указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

В Минэнерго предложение Газпрома назвали неприемлемым. При этом в Киеве выразили надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

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Источник: korrespondent.net